20-latek uciekał przed policją. Jak się okazało, nie miał prawa jazdy

Policjanci wydziału prewencji lubińskiej komendy, patrolując ulice miasta zauważyli dobrze im znanego 20-letniego mieszkańca Lubina, który kierował samochodem osobowym marki Ford. - Mundurowi mając wiedzę, że mężczyzna nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania samochodem, postanowili go zatrzymać do kontroli drogowej. 20 – latek zignorował polecenia patrolu. Na widok funkcjonariuszy przyspieszył i zaczął uciekać. Policjanci używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych rozpoczęli pościg za kierowcą - relacjonuje Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin.

Pościg trwał kilka minut. W pewnym momencie mężczyzna próbował zjechać z ul. Zielonogórskiej na ul. Księcia Ludwika, jednak nie do końca mu to wyszło. Jego samochód został unieruchomiony w krzakach na pasie zieleni.

- Kierowca i jego pasażerka zaczęli uciekać pieszo. Kobieta została zatrzymana bezpośrednio po pościgu, a jej partner nie nacieszył się długo wolnością, gdyż po niedługim czasie wpadł w ręce innego patrolu prewencji - dodaje policjantka. - W trakcie wykonywania czynności policjanci ustalili, że samochód, którym podróżował 20 – latek, nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC. Dodatkowo na pojeździe były założone tablice rejestracyjne z innego auta.