19-latka po wypadku walczy o życie w szpitalu [ZDJĘCIA]

Do wypadku doszło wczoraj, kwadrans po godzinie 7. Ze wstępnych ustaleń policjantów ruchu drogowego wynika, że młoda, 19 – letnia kobieta, jadąc samochodem osobowym marki Fiat, straciła panowanie nad pojazdem i na łuku drogi zjechała na przeciwny pas jezdni, a następnie najechała na przydrożne drzewo.

- W wyniku tego zdarzenia 19-latka trafiła z poważnymi obrażeniami do szpitala. Na miejscu pracowali lubińscy policjanci. Teraz funkcjonariusze będą szczegółowo wyjaśniać przyczyny i okoliczności tego zdarzenia - powiedziała nam Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin. - Policjanci apelują o ostrożną i bezpieczną jazdę.

Młoda mieszkanka gminy Rudna, została transportowana przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do szpitala w Legnicy.

- Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o czujność i ostrożność na drodze. Każdy manewr za kierownicą w ułamek sekundy może zamienić się w tragiczne w skutkach zdarzenie. Apelujemy do kierowców o rozważną jazdę, zmniejszenie prędkości i dostosowanie jej do warunków panujących na drodze - dodaje policjantka. - Do pieszych i rowerzystów zwracamy się z prośbą o używanie kamizelek i elementów odblaskowych, które zdecydowanie zwiększają nasze bezpieczeństwo.