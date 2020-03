Zwolnienie z czynszu i ulgi dla przedsiębiorców w Polkowicach

Pomoc jest kierowana do mikro i małych przedsiębiorstw, działających na terenie gminy Polkowice. Wprowadzenie w Polsce stanu epidemii wpłynęło na ograniczenie prowadzonej działalności lub wręcz konieczność zaniechania jej prowadzenia. Dotyczy to szczególnie działalności handlowej i gastronomicznej.

Aby starać się o pomoc w ramach Polkowickiego Pakietu Gospodarczego przedsiębiorcy muszą złożyć wnioski do Urzędu Gminy Polkowice. Ważne, by zrobić to zdalnie. Ze względu na stan epidemii nie zaleca się wniosków przynosić osobiście do ratusza.

W prawidłowym przygotowaniu dokumentów, wymaganych przepisami prawa, pomogą pracownicy Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych UG Polkowice. W ramach pakietu uruchomiono teleporadę dla przedsiębiorców. Można z niej skorzystać dzwoniąc pod numer: 76 847 41 11 lub wysyłając e-mail na adres: pakietgospodarczy@gmina.polkowice.pl