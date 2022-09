Zobacz co działo się na XIII Festiwalu Pieroga i Kapusty w Księgienicach!

Festiwal Pieroga i Kapusty zgromadził w tym roku dużą liczbę fanów nowych smaków, ale i zdrowej kuchni. Taki też był cel tego wydarzenia, aby było smacznie i zdrowo.

Festiwal się rozrasta i ciągle rozwija. Jest to kontynuacja naszej polskiej kuchni, ale również możliwość propagowania zdrowego żywienia i otwarcia na inne, zagraniczne smaki. W tym roku gościliśmy przedstawicieli gruzińskich, którzy pokazali nam jak u nich w kraju lepi się pierogi.

- mówiła dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Lubin

Swojego zadowolenia nie ukrywali organizatorzy wydarzenia, którzy jednym głosem mówią, że zainteresowanie mieszkańców gminy, jest dla nich sporym sukcesem.

To ogromna radość, że z roku na rok jest tutaj coraz więcej osób zainteresowanych. Każdy lubi coś dobrego dla podniebienia, a my wkładamy wiele wysiłku w to, żeby takie wydarzenie miało miejsce, dlatego tym bardziej cieszą efekty.