Znęcał się nad bliskimi, nękał też koleżankę. Teraz siedzi za kratkami

Wybił szyby w mieszkaniu swojej dziewczyny bo... się zdenerwował

Nawet do pięciu lat więzienia grozi 30-letniemu mieszkańcowi Lubina, który usłyszał dwa zarzuty uszkodzenia mienia. Jak ustalili policjanci nietrzeźwy mężczyzna przyszedł w odwiedziny do swojej dziewczyny. Kiedy partnerka nie wpuściła go do mieszkania, lubinianin wyszedł przed bl...