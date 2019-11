Zmuszali kobiety do seksu i zabierali im pieniądze. Działali na terenie Dolnego Śląska [FILM, ZDJĘCIA]

Funkcjonariusze z Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się czerpaniem korzyści z cudzego nierządu.

- Z dotychczasowych ustaleń wynika, że sposób działania grupy polegał na prowadzeniu agencji towarzyskiej, mającej na celu czerpanie korzyści finansowych z prostytucji innych. Według śledczych, kierujący grupą prawdopodobnie nakłaniał i werbował kobiety do „pracy”, a także omawiał z nimi warunki „zatrudnienia” i kwestie finansowe – informuje kom. Iwona Jurkiewicz, rzecznik prasowy komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. - Wybierane były kobiety w trudnej sytuacji finansowej i osobistej, a nawet uzależnione od używek. Werbowano zarówno Polki, ale także cudzoziemki, głównie zza wschodniej granicy Polski.

Jak wynika z ustaleń w trakcie śledztwa, pracujące w agencji kobiety dostawały tylko część zarobionych pieniędzy. Zdecydowana większość z nich oddawała nawet 75 proc. zarobków za tzw. ochronę i transport.