Zmiany w budżecie Rudnej uchwalone. Ruszą inwestycje

- To było bardzo istotne dla naszej gminy posiedzenie. Cieszę się, że udało się przekonać radnych do kontynuowania przerwanych obrad. W skierowanym do rady apelu podkreślaliśmy, że koronawirus nie może sparaliżować pracy państwa czy samorządu. Pracownicy urzędu byli w pełnej gotowości, by formie pisemnej lub telefonicznej niezwłocznie udzielić odpowiedzi na temat projektów uchwał, które znalazły się w porządku obrad, w ten sposób do minimum ograniczając ilość obecnych na sesji osób. Podczas posiedzenia zapewnione zostały wszelkie możliwe środki ostrożności. Było dokładnie tylu radnych ile stanowi niezbędne minimum do podejmowania uchwał. Strach w obliczu pandemii towarzyszy nam wszystkim, dlatego tym bardziej dziękuję radnym za obecność na sesji w imieniu swoim, ale przede wszystkim mieszkańców, dla których przyjęte uchwały w najbliższych tygodniach i miesiącach będą miały kluczowe znaczenie – mówi Adrian Wołkowski, wójt Gminy Rudna.