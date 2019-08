Jest umowa na budowę Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej. Kiedy Centrum powstanie?

Inwestycję zrealizuje ostatecznie konsorcjum trzech firm: PORR, Akme Zdzisław Wiśniewski i Elektromontaż Rzeszów. Jej koszt to 175 mln zł brutto, czyli ok. 140 mln zł netto. To najtańsza z trzech ofert, jaka pojawiła się w drugim przetargu, ale nie ta, którą Dolnośląski Park Inno...