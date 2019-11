Złapani na gorącym uczynku. Chcieli okraść zakład... fryzjerski

Funkcjonariuszy o podejrzanie zachowujących się młodych mężczyznach powiadomił mieszkaniec Lubina.

- Policjanci dojeżdżając na miejsce wskazane przez zgłaszającego zauważyli dwóch mężczyzn. Jeden z nich na widok radiowozu zaczął uciekać, jednak po krótkim pościgu był już w rękach patrolu prewencji. Drugiego ze sprawców policjanci zatrzymali w zaparkowanym pojeździe przy garażach - powiedziała nam Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin. - Obaj podejrzani to mieszkańcy Lubina w wieku 16 i 18 lat.

W trakcie wykonywania czynności funkcjonariusze znaleźli przy mężczyznach kilkadziesiąt paczek papierosów, które jak się okazało pochodziły z innej kradzieży z włamaniem do jednego z kiosków na terenie miasta. - Ponadto w pojeździe, którym poruszali się sprawcy, mundurowi znaleźli broń gazową, kominiarki, 2 łomy, maczetę, piłkę do metalu, obcęgi i siekierkę - wylicza policjantka. - 18-latek trafił do policyjnej celi, natomiast 16 – latek do Policyjnej Izby Dziecka w Legnicy.