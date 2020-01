Złapali złodziei, którzy wysadzali bankomaty [ZDJĘCIA]

Jak wynika z ustaleń prowadzonego śledztwa, oskarżeni w celu dostania się do wnętrza bankomatów doprowadzali do eksplozji, po czym zabierali znajdujące się tam pieniądze. Ich łupem, jak informuje prokuratura, padło od kilkudziesięciu tysięcy złotych i więcej, ale śledczy nie chcą podawać dokładnych kwot.

- W popełnieniu każdego z tych przestępstw brał udział także trzeci sprawca kierujący tą grupą przestępczą Łukasz Ambros, który jest poszukiwany przez Prokuraturę Okręgową w Legnicy listem gończym - powiedziala nam Lidia Tkaczyszyn, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy. - Materiały w zakresie tego sprawcy wyłączone zostały do odrębnego prowadzenia .

Oskarżeni to Robert N. i Mariusz W. Prokuratura zarzuca im, że w latach 2018 i 2019 działali w zorganizowanej grupie przestępczej, która wysadzała bankomaty i kradła w taki sposób pieniądze. Akt oskarżenia mowi o włamaniach do bankomatów znajdujących się w marketach w Małomicach w rejonie żagańskim, w Węglińcu rejonu zgorzeleckiego oraz w Lubinie.

- Inicjując wybuchy oskarżeni dokonali zniszczeń zarówno bankomatów jak i budynków, w których były one usytuowane . Podczas wybuchu bankomatu w Małomicach doszło do zniszczenia i uszkodzenia mienia na kwotę 115 tys. złotych, w Węglińcu na około 32 tys. złotych, a w Lubinie na kwotę około 106 tys. złotych - dodaje trzeczniczka prokuratury. -Oskarżeni dokonując tych czynów byli zamaskowani. Poruszali się samochodem. Wykrycie sprawców tych przestępstw było możliwe dzięki zaangażowaniu policjantów z KWP we Wrocławiu oraz badaniom śladów biologicznych ujawnionych na miejscach zdarzeń.

Obydwaj oskarżeni są tymczasowo aresztowani. Byli już karani, w związku z czym odpowiadają w warunkach recydywy, a w tym Mariusz W. w warunkach recydywy wielokrotnej. - Mężczyźni uczynili sobie z przestępstw stałe źródło dochodu - mówi Lidia Tkaczyszyn. - Za każde z zarzucanych przestępstw kradzieży z włamaniem do bankomatu oraz usiłowanie kradzieży z włamaniem popełnione w warunkach recydywy grozi kara pozbawienia wolności do 15 lat, a za udział w zorganizowanej grupie przestępczej kara pozbawienia wolności do pięciu lat - dodoaje.