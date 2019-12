Zgubiła się na jarmarku. Pomogli policjanci

Wystarczyło parę sekund, a trzyletnia dziewczynka zniknęła w tłumie ludzi odwiedzających lubiński jarmark bożonarodzeniowy. Jej rodzice nie mogli jej znaleźć wśród spacerujących, dlatego o pomoc poprosili organizatorów imprezy i policjantów.

- Policjanci w ciągu 10 minut poszukiwań namierzyli 3-latkę, która wyglądała na wystraszoną. Mina dziecka bardzo szybko przerodziła się w uśmiech, jak powiadomieni o szczęśliwym finale poszukiwań rodzice, przybiegli na miejsce i mogli wziąć w ramiona swoją córeczkę - mówi Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin.

Mając na uwadze tę sytuację, policjanci apelują do rodziców, by właśnie w miejscach, gdzie są tłumy, przebywa dużo ludzi, jak np. jarmarki, galerie handlowe itp. szczególnie pilnować swoje pociechy, bo wystarczy kilka sekund, by stracić dziecko z oczu.