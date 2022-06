Zderzenie na DW nr 323 Lubin - Rynarcice. Jedna osoba została poszkodowana

Do groźnego zdarzenia doszło w czwartek, 30 czerwca wcześnie rano. Na DW 323 w Z Lubina do Rynarcic czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba, 39-letni kierowca volkswagena został poszkodowany.

Jak twierdzi policja, wszystko wskazuje na to, że na łuku drogi kierujący fordem wpadł w poślizg i zjechał na przeciwny pas jezdni doprowadzając do czołowego zderzenia.

Na miejscu były zastępy straży pożarnej z JRG Lubin oraz JRGH, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz policja. Ruch drogowy na czas działań był zablokowany.