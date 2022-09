Zderzenie ciągnika z osobówką obok Lubina! Traktor złamał się w pół! Zobacz zdjęcia Piotr Michalczyk

Do bardzo groźnego wypadku doszło w Koźlicach niedaleko Lubina. Doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z traktorem, który przez siłę uderzenie złamał się w pół. Na miejsce wezwana została między innymi Ochotnicza Straż Pożarna w Gaworzycach, która zabezpieczała miejsce zdarzenia oraz udzielała pierwszej pomocy poszkodowanym. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby trafiły do szpitala.