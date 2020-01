Zatrzymali oszusta, który chciał wyłudzić 20 tysięcy złotych od staruszki!

Do oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Lubinie zadzwoniła zaniepokojona pracownica jednego z banków i powiedziała o tym, że przed jej okienkiem stoi jedna z klientek placówki, starsza pani, która trzymając cały czas telefon komórkowy i będąc z kimś na łączności, chce wybrać kilkadziesiąt tysięcy złotych. Pracownica zorientowała się, że może to być próba oszustwa, tzw. metodą „na policjanta” i powiadomiła funkcjonariuszy. Oficer dyżurny natychmiast we wskazane miejsce skierował policjantów operacyjnych.

- Kryminalni podczas rozmowy z 82-latką ustalili przebieg całego przestępczego procederu. Jak wynikało z opowieści starszej kobiety, najpierw zadzwonił do niej oszust podający się za pracownika poczty. Mężczyzna poinformował ją, że ma na poczcie do odebrania dwa listy polecone z banku i firmy ubezpieczeniowej. Rozmówca powiedział, że w ciągu godziny pod jej adresem pojawi się listonosz, który te przesyłki dostarczy - relacjonuje Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin. - Kolejny telefon, który odebrała 82-latka był od fałszywego funkcjonariusza CBŚ, który poinformował swoją rozmówczynię, że kilkanaście minut wcześniej dzwonił do niej oszust, który podawał się za pracownika poczty i że policjanci już zajmują się tą sprawą. Podczas rozmowy mężczyzna chciał się uwiarygodnić i dodał, że w celu weryfikacji jego osoby kobieta ma nie odkładać słuchawki, wykręcić numer alarmowy 112 i tam w rozmowie z dyżurnym potwierdzić jego tożsamość.