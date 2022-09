Żarło, żarło ale... Zagłębie Lubin nadal bez zwycięstwa na własnym stadionie!

Na długo oczekiwane zwycięstwo musimy jeszcze poczekać

Kibice Zagłębia Lubin na domowe zwycięstwo czekają od 14 maja, kiedy to "Miedziowi" pokonali Raków Częstochowa 1:0. Biorąc pod uwagę słabszą dyspozycję formacji defensywnej przeciwnika oraz fakt, że trzy dni wcześniej rozegrał on 120 minut w meczu z Odrą Opole, kibice Zagłębia mogli mieć duże nadzieje na zwycięstwo. Niestety, pomimo znacznej przewagi, szczególnie w drugiej połowie meczu i bramki strzelonej w 59 minucie meczu, nie udało się zatrzymać trzech punktów w Lubinie. Najbliższą okazją do przerwania passy czterech meczów bez zwycięstwa na własnym stadionie już 18 września i mecz z Wisłą Płock.