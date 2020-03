Zarażony pracownik Zanamu zjeżdżał pod ziemię na szybie SW-1 w Polkowicach

KGHM takich pracowników natychmiast wysyła do domu. Lista z ich danymi trafia do SANEPIDu, a jego pracownicy sukcesywnie kontaktują się z rodzinami i oficjalnie zostaje nałożona na nich 14-dniowa kwarantanna.

Przypomnijmy, że wczoraj, w godzinach popołudniowych testy potwierdziły zarażenie koronawirusem u mężczyzny w średnim wieku. To pracownik Zanamu, spółki należącego do Grupy kapitałowej KGHM.

- Nie chcemy czekać na oficjalne decyzje SANEPIDu - mówi Lidia Marcinkowska-Bartkowiak. - Zdajemy sobie sprawę, że nawet kilka godzin izolacji może odgrywać w tej sytuacji ważną rolę.

Lidia Marcinkowska-Bartkowiak apeluje do wszystkich pracowników KGHM by w przypadku złego samopoczucia lub powrotu z wakacji nie przychodzili do pracy tylko wcześniej zgłaszali ten fakt przełożonym. W obecnej sytuacji może mieć to ogromne znaczenie.

Do tematu będziemy wracać.