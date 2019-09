Zapraszamy na przejazd rowerowy po Lubinie [ZDJĘCIA]

Już 22 września wszyscy mieszkańcy Lubina mogą przejechać się rowerem ulicami miasta. To tradycyjny dzień bez samochodu. Pamiętajcie o kaskach i rowerach! Czekamy na Was - jak co roku - na lubińskim rynku!

Regionalne Centrum Sportowe zaprasza wszystkich mieszkańców Lubina w niedzielę 22 września do Rynku w Lubinie, gdzie odbędzie się „Zwykły - Niezwykły” przejazd rowerowy przez miasto. Jest to impreza, która gości w stolicy zagłębia miedziowego od lat i już na stałe wpisała sie w kulturalny kalendarz miejski. Przejazd rowerami jak co rok organizowany jest z okazji obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu i Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Wszystkich chętnych lubinian zapraszamy na Rynek już o godziny 13:00 na zbiórkę przed startem, który zaplanowany jest na godz. 14:00. Dla pierwszych 900 uczestników przejazdu przewdziano okolicznościowe koszulki, a wśród wszystkich rozlosowane zostaną także atrakcyjne nagrody rzeczowe. Trasa przejazdu odbędzie się następującymi ulicami: Rynek, Mieszka I, Al. Niepodległości, Paderewskiego, Sikorskiego, Odrodzenia, Kolejowa, 1 - Maja, M. Skłodowskiej - Curie, Kościuszki, Kilińskiego, Mieszka I, Rynek. Dzień bez Samochodu ma wspomóc proekologiczne idee i zmniejszyć ilość spalin wytwarzanych przez miliony aut poruszających się po miastach. Podczas tego dnia zachęca się kierowców do rezygnacji z użytkowania samochodów przez całą dobę. W zamian promuje się i motywuje do korzystania z darmowej komunikacji miejskiej lub rowerów.



Program imprezy:

13.00 - przybycie uczestników do Rynku - wręczenie okazjonalnych koszulek,

14.00 - start uczestników ulicami miasta Lubina,

14.45 - powrót uczestników przejazdu - loteria fantowa losowanie nagród,

15.15 - zakończenie imprezy.