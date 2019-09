Zapraszamy na Hip-Hop festiwal w Lubinie. Na scenie O.S.T.R., Tede i inni!

TEDE , znany również jako TDF, Fiodor, Jaca oraz DJ Buhh. przez wielu uważany za czołową postać rodzimego hip-hopu, związany od samego początku z jej istnieniem. To także producent muzyczny, przedsiębiorca, aktor i osobowość telewizyjna. Jego albumy rozeszły się w ponad 220 tys. egzemplarzy w Polsce, zaś sam artysta został pięć razy nominowany do nagrody Fryderyka.

Już 11 października zapraszamy do Hali Widowiskowo - Sportowej RCS w Lubinie na HIP-HOP FESTIVAL czyli połączenie wszystkiego co w rodzimym Hip Hopie najlepsze! Na jednej scenie podczas prawie 5 godzinnego koncertu przy waszych ulubionych bitach, wystąpi 11 czołowych artystów polskiego hip-hop’u, gwiazdy młodego i bardziej doświadczonego pokolenia. Start godz. 19, a otwarcie bram o godz. 18.

MAŁACH & RUFUZ - Projekt Independent to najnowszy album jednego z najbardziej rozpoznawalnych duetów na polskiej rapowej scenie. Nowy krążek jest ich najdojrzalszym materiałem.

PlanBe , a dokładniej Bartosz Krupa - 15 września 2017 roku premierę miał jego debiutancki album pt. Insomnia. Płyta dotarła do 4. miejsca polskiej listy przebojów - OLiS, a do sierpnia 2018 sprzedała się w ponad 15.000 egzemplarzy.

TYMEK - Ostry i nieco zachrypnięty ….. to charakterystyczny wokal reprezentanta młodego pokolenia polskiego rapu. Głębia i emocjonalność wokalu błyskawicznie wyróżnia go przez to na tle nowej fali.

Bilety do nabycia w kasie w Centrum Squash w Hali Widowiskowo - Sportowej RCS w następujących cenach:

PŁYTA (miejsca stojące nienumerowane) w cenie 79 zł

STREFA FAN (miejsca stojące nienumerowane) w cenie 89 zł

SEKTORY (miejsca siedzące nienumerowane) w cenie 69 zł.