[Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk] Czy uda się odzyskać zaufanie lubińskich kibiców? Piotr Michalczyk

Dzisiaj na stadionie Zagłębia Lubin ,,Miedziowi" zmierzą się z Lechią Gdańsk. Dla lubinian mecz będzie okazją do rehabilitacji za wysoką przegraną z Widzewem Łódź i kompromitującym odpadnięciu z Pucharu Polski po meczu z drugoligowym Motorem Lublin. Spotkanie może okazać się ostatnią szansą na odbudowanie zaufania kibiców do klubu, a także działaczy lubińskiego klubu do trenera Piotra Stokowca.