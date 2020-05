Zagłębie Lubin awansowało do Ekstraklasy, to już 11 lat [ZDJĘCIA]

Zagłębie Lubin awansowało do Ekstraklasy, to już 11 lat. Po zwycięstwie 4 : 0 z Koroną Kielce w maju 2009 roku Zagłębie Lubin awansowało do Ekstraklasy. W bramce Zagłębia grał Aleksander Ptak obecnie trener bramkarzy Miedzi Legnica. Zobaczcie zdjęcia z archiwum naszego fotoreportera Piotra Krzyżanowskiego.

