Z Legnicy do Głogowa pociągiem pojedziemy w grudniu

Po wznowieniu w czerwcu połączeń pasażerskich na odcinku z Legnicy do Lubina, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowują do ruchu odcinek z Lubina do Rudnej Gwizdanowa. Pozwoli to 15 grudnia, wraz z nowym rozkładem jazdy, na przywrócenie ruchu pasażerskiego na całym modernizowanym 40 km odcinku. Jeszcze w październiku mogą pojechać pociągi towarowe. Obecnie podróżni mają do dyspozycji perony w Rzeszotarach, Raszówce, Gorzelinie, Chróstniku i Lubinie.

W grudniu pociągiem z Lubina także w stronę Głogowa

Kończą się zasadnicze prace na 18 km odcinku z Lubina do Rudnej Gwizdanowa. - Wymieniono tory, wyremontowano sieć trakcyjną. Bezpieczne podróże i przewóz towarów zapewnią zmodernizowane systemy sterowania ruchem. Przebudowane są obiekty inżynieryjne oraz zmodernizowano przejazdy kolejowo-drogowe. Trwają odbiory techniczne, które pozwolą najpierw na powrót ruchu towarowego. To ważne połączenia dla przedsiębiorstw zagłębia, zwłaszcza KGHM - powiedział nam Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP PLK.