Wyrwał seniorce torebkę bo... nie miał na mleko dla dziecka?

Do zdarzenia doszło w późne niedzielne popołudnie na ulicy Wrocławskiej w Lubinie. – Do idącej starszej pary podbiegł młody mężczyzna, wyrwał kobiecie torebkę i uciekł - mówi Sylwia Serafib, oficer prasowy KPP Lubin. - Po otrzymaniu zgłoszenia oficer dyżurny lubińskiej komendy skierował patrole ruchu drogowego i prewencji we wskazane miejsce. Zgłaszająca podała rysopis napastnika i wskazała kierunek w którym uciekł. Pół godziny po zdarzeniu podejrzany był już w rękach funkcjonariuszy.

Sprawcą okazał się 20 – letni mieszkaniec Lubina, którego policjanci zatrzymali w jego mieszkaniu. Mężczyzna przyznał się do kradzieży i wskazał miejsce gdzie wyrzucił portfel i torebkę. Mundurowi odzyskali utracone mienie, które zwrócili już właścicielce.

- 20 – latek tłumaczył policjantom, że brakowało mu środków finansowych na mleko dla dziecka, dlatego postanowił w łatwy sposób zdobyć pieniądze - dodaje policjantka. - Jak ustalili, to jednak nie był pierwszy taki wybryk zatrzymanego. Miesiąc wcześniej 20-latek wyrwał torbę z laptopem o wartości 4,5 tysiąca złotych. Jego ofiarą był przypadkowy mężczyzna. Wówczas funkcjonariusze również odzyskali utracone mienie.