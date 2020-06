Wyniki Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii. Liceum z Lubina najbardziej proinnowacyjną szkołą w Polsce!

Miejsce pierwsze zdobyła szkoła, która zainspirowała Fundację do ogromnego przedsięwzięcia, jakim było zaproszenie Nauczycieli do wspierania Olimpiady Zwolnieni z Teorii. To w tej szkole uczniowie uczą się przedsiębiorczości, innowacyjności, zarządzania projektami w praktyce. To właśnie ta szkoła udowodniła, że współdziałanie z pedagogami przynosi znakomite efekty i ma realny wpływ na przyszłość młodzieży, a przy tym buduje pozytywne relacje z kadrą pedagogiczną – chwaliła Wicepremier i Minister Rozwoju, Jadwiga Emilewicz.