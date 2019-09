Wymiennik w lubińskim ZOO. Roślinki znalazły nowych właścicieli [ZDJĘCIA]

To była druga edycja Wymiennika w lubińskim ZOO. Dzięki tej akcji każdy może miło spędzić czas, a przy okazji zdobyć nowy okaz do swojego domu lub podzielić się tym co mamy! Po raz pierwszy uczestnicy akcji mogli do swoich ogródków zabrać parkowe byliny. Po wymianie odbyły się warsztaty z wykonywania słoikowych aranżacji, z wykorzystaniem kaktusów.

