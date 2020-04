Wyglądało groźnie. Skończyło się mandatem [ZDJĘCIA]

Do groźnie wyglądającej kolizji doszło dzisiaj na trasie z Lubina do Legnicy. Kierowca busa z jednej z firm kurierskich nie zachował należytej uwagi za kierownicą i doprowadził do zderzenia z ciężarówką.

Do zdarzenia drogowego, zakwalifikowanego przez lubińską policję jako kolizja, doszło w piątkowe popołudnie na drodze ekspresowej S3 z Lubina do Legnicy. Z ustaleń policjantów, których wezwano na miejsce wynika, że obaj kierowcy jechali w stronę Lubina. Kierujący samochodem typu bus, należącym do jednej z legnickich firm kurierskich, najprawdopodobniej zagapił się w trakcie jazdy autem. Mężczyzna nie zauważył jadącej przed nim ciężarówki i najechał na jej tył. Na szczęście, choć zderzenie wyglądało bardzo groźnie, ani kierowcy busa, ani jadącemu ciężarówką nic poważnego się nie stało. Nie trzeba było wzywać karetki. Kierowca busa został ukarany mandatem, a na jego konto wskoczyło sześć punktów karnych.