Wybory 2023 - gdzie głosować w Lubinie? Zobacz listę lokali wyborczych

adres: Mikołaja Kopernika 7, 59-300 Lubin numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: Jastrzębia 2, 59-300 Lubin numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: Bolesława Krupińskiego 17, 59-300 Lubin numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: Aleja Niepodległości 31, 59-300 Lubin numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: Orla 75, 59-300 Lubin numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: Sokola 44, 59-300 Lubin numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: Tadeusza Kościuszki 10, 59-300 Lubin numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: Jana Kilińskiego 35, 59-300 Lubin numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: Stanisława Staszica 2, 59-300 Lubin numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: Łużycka 6, 59-300 Lubin numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: Elizy Orzeszkowej 11, 59-300 Lubin numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: Szkolna 23, 59-300 Lubin numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: Osiedlowa 7A, 59-300 Lubin numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: Małomicka 48F, 59-300 Lubin numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: Szkolna 25, 59-300 Lubin numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: II Brygady Legionów 21, 59-300 Lubin numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: Marii Skłodowskiej-Curie 4, 59-300 Lubin numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: Brylantowa 29, 59-311 Krzeczyn Wielki numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: Cypriana Kamila Norwida 10, 59-300 Lubin numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: Szpakowa 2, 59-300 Lubin numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego 3, 59-300 Lubin numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: Jana Kilińskiego 12, 59-300 Lubin numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: Gwarków 93, 59-300 Lubin numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: Legnicka 1, 59-300 Lubin numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: Parkowa 2, 59-300 Lubin numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: Sybiraków 11, 59-300 Lubin numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: Marii Skłodowskiej-Curie 6, 59-300 Lubin numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: Szpakowa 1, 59-300 Lubin numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: Marii Konopnickiej 5, 59-300 Lubin numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: Orla 47a, 59-300 Lubin numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: Cedyńska 13, 59-300 Lubin numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: Sowia 7, 59-300 Lubin numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Co to znaczy?

Wybory 2023. Co zrobić, aby oddać ważny głos? Sprawdź nasz poradnik wyborcy

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Domy pomocy społecznej, szpitale, domy studenckie, zakłady karne - jak głosować w tych miejscach?

Wyborcy, którzy w dniu wyborów będą przebywać w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i zakładach śledczych zostaną wpisani do spisu wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach. Ponadto dyrektor danej jednostki powinien poinformować osoby, które w niej przebywają, że zostaną umieszczeni w spisie wyborców.

Kwestia głosowania w domach studenckich i zespołach domów studenckich wygląda bardzo podobnie. Wyborcy, którzy w nich przebywają zostaną dopisani do spisów, jeżeli będą w nich utworzone obwody głosowania. Warto pamiętać, że w każdej w powyższych sytuacji wyborcy zostaną jednocześnie usunięci ze spisu wyborców w swoim miejscu stałego zamieszkania.