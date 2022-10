[Wszystkich Świętych] Zmiany w organizacji ruchu oraz w częstotliwości kursowania lubińskich autobusów. Pierwsze zmiany już od jutra Piotr Michalczyk

W dniach 29.10 - 2.11 nastąpi wiele zmian w rozkładzie jazdy autobusów oraz w organizacji ruchu drogowego. Zmian będzie wiele, dlatego warto zapoznać się ze wszystkimi. Archiwum Polska Press

Od 29 października do 2 listopada w Lubinie nastąpią zmiany organizacji ruchu drogowego oraz w częstotliwości kursowania autobusów. Jest to spowodowane obchodami dnia Wszystkich Świętych, które co roku powodują zwiększoną intensywność ruchu na drogach znajdujących się w okolicy cmentarzy. Zobaczcie sami co się zmieni.