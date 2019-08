Wstrząs pod ziemią na ZG Rudna. Jeden górnik ranny

Do wstrząsu o sile tzw. siódemki doszło na oddziale G-2 ZG Rudna. W rejonie zagrożenia przebywało wtedy 11 górników. Pomocy medycznej udzielono siedmiu osobom, jednego z poszkodowanych przewieziono do wrocławskiego szpitala. To opertor samojezdnych maszyn górniczych. Ma 41 lat, mieszka w Lubinie.

Z informacji przekazanych przez lekarzy wynika, że jego obrażenia są poważne, ale nie zagrażają życiu mężczyzny. W tej chwili przechodzi dalszą diagnozę.

- W tym momencie do kopalni zjechała komisja, ktgóra ustali przyczyny dzisiajszego wstrząsu - powiedziała nam Anna Osadczuk, Dyrektor Departamentu Komunikacji w KGHM.