Wolontariusze Polskiej MIedzi pomogli podopiecznym Domu Krótkiego Pobytu

Nowy aparat fotograficzny, zmywarka do naczyń i maszyny do szycia trafiły do podopiecznych Domu Krótkiego Pobytu w Przemkowie. Dary przekazali wolontariusze KGHM, a do ich zakupu przyczynili się wszyscy pracownicy Spółki, którzy wrzucili pieniądze do puszek przedświątecznej akcji charytatywnej.

KGHM od lat bierze udział w projekcie Szlachetna Paczka. Podczas ostatniej akcji pracownicy KGHM okazali szczególną hojność i do puszek trafiło znacznie więcej pieniędzy niż wymagało przygotowanie paczki. Nawet po zakupie darów dla dwóch rodzin, pula środków wciąż była ogromna. Fundusze zostały przekazane na wyposażenie Domu Krótkiego Pobytu w Przemkowie. Dom oraz klub kierowany przez Fundację Eudajmonia z Polkowic to miejsce, w którym niepełnosprawni mieszkańcy powiatu polkowickiego mogą spędzać dni nawiązując relacje i rozwijając zdolności – manualne, kulinarne czy artystyczne. Dzięki wolontariuszom KGHM oraz każdej osobie, która wrzuciła pieniądze do puszki, pracownia gospodarstwa domowego zyskała wysokiej klasy zmywarkę, a warsztat robót manualnych został wzbogacony o trzy nowe maszyny do szycia. – Wolontariusze KGHM to wyjątkowa grupa: ludzie szczególnie wrażliwi na potrzeby innych i jednocześnie pomysłowi i przedsiębiorczy. Sprzęt i wyposażenie jest niezwykle potrzebny, ale, to nie wszystko. Poprosiliśmy lokalnego fotografa, Tomasza Foltę by, również w formie wolontariatu, przeprowadził warsztaty fotograficzne dla podopiecznych i pracowników Domu Krótkiego Pobytu w Przemkowie. Dzielenie się czasem i umiejętnościami zawsze przynosi najwięcej radości i satysfakcji – powiedziała Lidia Marcinkowska Bartkowiak, dyrektor naczelny ds. komunikacji w KGHM.