Woda zalewa kopalnię KGHM. Kolejne wyrobiska wyłączone z eksploatacji

Do awarii doszło kilka dni temu. Przedstawiciele miedziowej spółki nie podają szczegółowych informacji o awarii, ale nasze źródła potwierdzają, że sytuacja nie jest ciekawa.

- Tam się woda lała od dłuższego czasu, szacowali że jakieś 2 m3 na minutę. Teraz to jest już nawet 15 m3 na minutę. To ogromna ilość wody i nie ma pomysłu jak to powstrzymać – mówi nasz rozmówca.

Z naszych ustaleń wynika, że z eksploatacji zostały wyłączone już oddziały G-61 i G-62, które zostały zalane razem z maszynami. Jeden taśmociąg już został rozebrany, pod ziemią w trybie ciągłym pracują pompy, którymi wypompowywana jest woda, ale na razie bez większych efektów.

Codziennie w to miejsce zwożeni są ratownicy, którzy pilnują bezpieczeństwa pod ziemią. Pracownicy zalanych oddziałów zostali przeniesieni w inne miejsca.