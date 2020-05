Choć salony fryzjerskie są wciąż zamknięte to w Lubinie znalazło się kilkoro szczęśliwców, którzy trafili "pod maszynkę". Strzyżenie odbyło się w Centrum Edukacji Przyrodniczej. Runa pozbyły się 3 owce olkuskie, wrzosówka oraz 3 alpaki. Runo owiec oraz alpak to luźno powiązane włókna sierści, których używa się do produkcji wełny. Zwierzęta musiały przejść ze zabiegi, żeby w miarę komfortowo przetrwać trwającą wiosnę i nadchodzące lato.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.