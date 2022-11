Wielkie otwarcie salonu "Cortland" przyciągnie tłumy? Można wiele zyskać!

Czym zajmuje się Cortland?

Czego możemy spodziewać się w dniu otwarcia salonu w Lubinie?

Otwarcie salonu Cortland to święto dla fanów produktów "Apple"

Wiele osób uważa, że sprzęt od "Apple" to inny wymiar technologii. Dedykowany system, który znajduje się w telefonach z logiem jabłka, powoduje, że często dochodzi do sporów o jakość i funkcjonalność telefonów z systemem Android w porównaniu do systemu IOS, który występuje w iPhone'ach. Z pewnością spór ten nie jest łatwy do rozstrzygnięcia, jednak to właśnie lubińscy fani Apple będą mieli okazję świętować powstanie nowego salonu Cortland. Wielkie otwarcie już 19 listopada o godzinie 9:00.