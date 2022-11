Wielkie otwarcie "Juli" w lubińskim Cuprum Park za nami! Kolejce nie było końca

W Lubinie otwarto 18 w Polsce multimarket "Jula"

To już 18 otwarty sklep "Jula" w Polsce, jednak pierwszy w Lubinie. Sklep kieruje swoje produkty głównie do osób, które profesjonalnie lub hobbystycznie zajmują się majsterkowaniem. Można powiedzieć, że to prawdziwy raj dla majsterkowiczów, profesjonalistów i wszystkich osób aktywnych, który uzupełni ofertę niedawno powstałego parku handlowego Cuprum Park. W Jula znajdziemy wiele produktów marek własnych.