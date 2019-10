Wasze pytania do ZUS. Zasiłek wyrównawczy i przeliczenie emerytury

Co to jest zasiłek wyrównawczy?

Zasiłek wyrównawczy przysługuje wyłącznie ubezpieczonemu będącemu pracownikiem ze zmniejszoną sprawnością do pracy, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek poddania się rehabilitacji zawodowej w celu adaptacji lub przyuczenia do określonej pracy. Jeżeli konieczność poddania się rehabilitacji zawodowej spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, pracownikowi przysługuje zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia wypadkowego, w pozostałych przypadkach przysługuje zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia chorobowego. Rehabilitacja zawodowa jest prowadzona w zakładowym lub międzyzakładowym ośrodku rehabilitacji zawodowej lub u pracodawcy na wyodrębnionym stanowisku pracy, dostosowanym do potrzeb adaptacji lub przyuczenia do określonej pracy.

Czytałam, że można przeliczyć sobie emeryturę, kiedy miało się okresy zerowe. Co to oznacza, że ktoś miał okres zerowy w naliczaniu emerytury?

Osoby, które przed 2009 r. składały wniosek o emeryturę, a do wniosku o świadczenie emerytalne czy rentowe nie mogły udokumentować zarobków z okresu pozostawania w stosunku pracy, który ZUS uwzględnił do ustalenia podstawy wymiaru, to zarobki z tego okresu wpisywano jako zero. Bywało, że taka osoba miała dokumenty poświadczające zatrudnienie, ale brakowało w nich informacji, o wynagrodzeniu. Takich dokumentów nie udawało się uzyskać, bo albo firma już od dawna nie istniała, albo zachowana dokumentacja w archiwum była niepełna. Nierzadko dokumenty te zostały zniszczone. Dlatego tym osobom uznawano lata pracy, natomiast zarobki wpisywano w wysokości 0. Stąd też jeżeli wiemy, że do naszego wniosku o emeryturę składaliśmy dokumentację, w której brakowało danych potwierdzających nasze wynagrodzenie, a jedynie zatrudnienie, to warto złożyć wniosek o przeliczenie świadczenia lub kapitału początkowego . Na podstawie takiego wniosku ZUS sprawdzi , czy może przyjąć minimalne wynagrodzenie za dany okres oraz czy może ponownie ustalić wysokość świadczenia lub kapitału początkowego. Minimalne wynagrodzenie za okresy, za które nie ma dokumentów potwierdzających zarobki, ZUS ustali proporcjonalnie do okresu oraz wymiaru pozostawania w stosunku pracy. Jeśli ktoś pracował na pół etatu to ZUS uwzględni odpowiednio do czasu pracy połowę obowiązującego wówczas minimalnego wynagrodzenia.