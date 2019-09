Wasze pytania. Czy środki na subkoncie w ZUS podlegają dziedziczeniu?

Jak dokonać zgłoszenia do ZUS ?

Każda osoba obejmowana obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi i/lub ubezpieczeniem zdrowotnym jak też obejmowana tymi ubezpieczeniami na zasadzie dobrowolności podlega zgłoszeniu do tych ubezpieczeń odpowiednio na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA. Zgłoszenie takie dokonywane jest przez płatnika składek.



Jak dokonać zgłoszenia członka rodziny



Każda osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek poinformować płatnika składek o członkach rodziny podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenie takie jest dokonywane przez płatnika składek na formularzu ZUS ZCNA. Ważne! Jeśli ktoś podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje, jako płatnik składek samodzielnie.

Czy środki na subkoncie w ZUS podlegają dziedziczeniu?

Tak. Środki zgromadzone na subkoncie w ZUS podlegają dziedziczeniu, podobnie jak środki zgromadzone w OFE. Reforma emerytalna w 2014 r. nie zmieniła zasad dziedziczenia. Ta część składki emerytalnej, co, do której mamy wybór ZUS czy OFE, będzie podlegać dziedziczeniu na takich samych zasadach, niezależnie, jaką podejmiemy decyzję. Środki zewidencjonowane na subkoncie, inaczej niż środki zgromadzone w ZUS na I filarze, podlegają podziałowi/wypłacie w razie śmierci, rozwodu, czy unieważnienia małżeństwa osoby, dla której Zakład prowadzi subkonto. Środki na subkoncie będą dzielone na podstawie złożonego przez ubezpieczonego oświadczenia i wskazania, na wniosek osoby uprawnionej do tych środków. Środki zgromadzone na subkoncie zmarłego, które nie zostaną podzielone w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej, przekazywane są osobom wskazanym przez zmarłego, a jeśli ich nie ma – środki wchodzą w skład spadku. Wystarczy przyjść do ZUS i złożyć odpowiedni wniosek. Jeśli ubezpieczony złożył w Zakładzie informację o osobach uprawnionych do otrzymania środków po jego śmierci/bądź OFE ją przekazało (po wycofaniu całości środków w efekcie suwaka bezpieczeństwa), po zewidencjonowaniu w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS informacji o zgonie ubezpieczonego posiadającego subkonto Zakład dokonuje weryfikacji czy, ubezpieczony wskazał osobę/y uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie po jego śmierci. W przypadku, gdy ubezpieczony dokonał takiego wskazania, Zakład zawiadamia osoby uprawnione/współmałżonka o możliwości złożenia wniosku o wypłatę środków. Po złożeniu przez osoby uprawnione wniosku wraz z kompletem załączników, Zakład w terminie 3 miesięcy dokonuje wypłaty środków