Walcówka z huty w Cedyni na Polskiej Wystawie Gospodarczej w Stalowej Woli

Spółka na potrzeby ekspozycji przygotowała walcówkę z linii technologicznej CONTIROD – linia ciągłego topnienia, odlewania i walcowania miedzi. W Stalowej Woli prezentowany jest krąg walcówki na palecie.

– Polska Wystawa Gospodarcza to znakomita okazja, by podsumować imponujące osiągnięcia polskiej gospodarki ostatnich lat. KGHM Polska Miedź to champion polskiego rynku, a także dobry przykład na to, że lider przemysłu może być też liderem odpowiedzialnego rozwoju. Z dumą prezentujemy nasze produkty oraz dorobek w obszarze innowacji i rozwiązań proekologicznych – mówi prezes KGHM Marcin Chludziński.

Huta Miedzi Cedynia to największy zakład przetwórstwa tego metalu w Polsce i jedna z czterech największych walcowni miedzi w Europie. Przetwarza około 50% miedzi katodowej produkowanej w hutach w Głogowie i Legnicy.

Na wystawie w Stalowej Woli informację na temat procesów produkcji i produktów KGHM Polska Miedź S.A. przedstawiali eksperci z Huty. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję dowiedzieć się m.in., że 15 mln kilometrów wyprodukowanej w Hucie Miedzi Cedynia walcówki to długość równa 375 okrążeniom kuli ziemskiej.