W niedzielę odbędzie się 36. Bieg Barbórkowy. Lubińscy kierowcy mogą mieć problem! Sprawdź, jakimi ulicami Lubina przebiega trasa

Barbórkowy Bieg o "Lampkę Górniczą" wpisał się do stałych wydarzeń w naszym mieście. Obecnie przyciąga wielu uczestników to nie tylko z naszego regionu ale i z całego kraju. W tym roku odbędzie się ono 23 października, czyli już w tę niedzielę. Planowo Bieg wyruszy o godzinie 11:00 , a jego trasa będzie liczyła 10 kilometrów. Policja zapowiada, że w związku z tym mogą pojawić się dodatkowe utrudnienia dla kierowców, które planowo potrwają nawet do godziny 13:00