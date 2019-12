W Lubinie śmieci po staremu. Przynajmniej do czerwca

Mimo że tydzień temu radni opozycyjni apelowali o rozsądek do mających większość radnych Lubin 2006, ci bez zastanowienia przegłosowali uchwałę, zgodnie z którą opłaty naliczano na podstawie ilości zużytych metrów sześciennych wody. W praktyce to oznaczało, że lubinianie zapłacą dużo więcej za wywóz śmieci niż do tej pory.

Jednak na piątkowej sesji, pod presją społeczną, radni Lubin 2006 zmienili zdanie i do czerwca przedłużyli termin obowiązywania obecnych ustaleń. To oznacza, że do czerwca 2020 roku płacimy za śmieci na dotychczasowych zasadach - od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. W przypadku śmieci segregowanych jest to opłata 15 zł za osobę miesięcznie, przy niesegregowanych 18 zł.

Identyczne kwoty obowiązywać będą od lipca, chyba że w między czasie rada miejska podejmie inną decyzję. - Postanowiliśmy przesunąć wprowadzenie w życie tej uchwały, poczekać czy rząd się tym zajmie i w między czasie analizować decyzje Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej kwestii - powiedział nam Andrzej Górzyński z Lubin 2006. - Jako samorząd naprawdę chcielibyśmy dostać jasne wytyczne co robić bo ustawa pozostawia wiele miejsca na interpretację.