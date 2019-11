W gminie Rudna rosną ceny za odbiór śmieci

31 stycznia bieżącego roku kończy się okres obowiązywania obecnej umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Rudna. Do ogłoszonego przetargu na świadczenie tych usług wpłynęła jedna oferta, na kwotę 2 mln 117 tys. 791 zł, 59 gr. brutto. Wraz z kosztami ponoszonymi przez Gminę cena odbioru i zagospodarowania odpadów zamknie się kwotą 2 mln 510 tys. 43 zł.

W związku z nową kalkulacją cen wójt gminy Rudna zaproponował radnym trzy stawki opłat z dofinansowaniem gminy i bez niego.

Wariant I

Przyjmując do kalkulacji ilość złożonych deklaracji, stawka opłaty za śmieci w 2020 r. powinna wynosić 31 zł od jednego mieszkańca za odpady segregowane i 124 zł za odpady niesegregowane (czterokrotność opłaty podstawowej).

W przeprowadzonej ankiecie 30 proc. mieszkańców Gminy Rudna zadeklarowało chęć kompostowania odpadów w przydomowych kompostownikach. W tym przypadku zwolnienie z opłaty wynosiłoby 3 zł, a roczny koszt tego zwolnienia kosztowałby Gminę 202 tys. zł.

Wariant II

W przypadku utrzymania dofinansowania Gminy na dotychczasowym poziomie tj. 500 tys. zł w skali roku stawka opłaty za śmieci miałaby wynieść 25 zł od jednego mieszkańca za odpady segregowane i 100 zł za niesegregowane. Zwolnienie dla osób kompostujących bioodpady wynoszące 3 zł, obciąży budżet dodatkową kwotą 200 tys. zł, co w konsekwencji spowoduje dofinansowane w wysokości 700 tys. zł.

Wariant III

W przypadku zwiększenia dopłaty do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do kwoty 1 mln 25 tys. zł stawka opłaty miałaby wynieść 18 zł za śmieci segregowane i 72 zł za niesegregowane. Przy zastosowaniu zwolnienia w wysokość 3 zł Gmina zobowiązana będzie dopłacić do systemu gospodarowania odpadami ok. 1,3 mln zł rocznie.