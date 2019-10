Ustronie ma nowego dzielnicowego. Służbę tam pełni Damian Marzol

Służbę w rejonie osiedla Ustronie w październiku rozpoczął st. sierż. Damian Marzol. Nowo powołany dzielnicowy, dotychczas pełnił służbę w ogniwie patrolowo-interwencyjnym Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.

Rejon pracy dzielnicowego st. sierż. Damiana Marzola to ulice: Budowniczych LGOM, Sztukowskiego, Gwarków, Jana Pawła II od nr 78 do nr 88e, Hutnicza od nr 6a do nr 12 parzyste, pl. św. Wojciecha.

Mieszkańcy poszczególnych ulic mogą skontaktować się z dzielnicowym pod nr telefonu: 76 840 63 48 lub 797 306 549. Kontakt e-mail: dzielnicowy7@lubin.wr.policja.gov.pl