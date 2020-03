Ustronie będzie miało świetlicę [ZDJĘCIA]

– Cieszą się wszyscy, ale najbardziej chyba nasze seniorki, które dotychczas na zajęcia musiały dojeżdżać do Składowic, a teraz będą mogły ćwiczyć u siebie. Planów co do świetlicy mamy wiele i z pewnością dużo pomysłów jeszcze się „urodzi”. Myślimy o zajęciach dla dzieci, ale także o organizacji naszych sołeckich imprez takich jak „Andrzejki” czy „Dzień Kobiet” – mówi Justyna Curyło, sołtys Ustronia.

Zadanie pod nazwą „Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Ustronie” obejmuje wykonanie prac budowlanych, polegających na przygotowaniu podłoża w postaci żelbetowych stóp fundamentowych, na których ustawiony został kontenerowy budynek świetlicy, a także budowę sieci oraz przyłączy wody i instalacji sanitarnej oraz zjazdu do drogi gminnej.

Wartość inwestycji, która ma zostać zrealizowana do końca kwietnia wynosi 459 tys. złotych.