40-letnia lubinianka usłyszała łącznie 42 zarzuty za kradzież karty płatniczej i włamania na konto bankowe. Kobieta została zatrzymana przez policjantów po informacji od samego pokrzywdzonego.

Do Komendy Powiatowej Policji w Lubinie zgłosił się mężczyzna, który poinformował policjantów o kradzieży karty płatniczej i dowodu osobistego oraz włamaniu na konto bankowe. Jak oświadczył pokrzywdzony, kilka dni wcześniej w jednym z lokali na terenie Lubina spożywał alkohol z nieznanym mu małżeństwem.- Będąc już w domu mężczyzna zorientował się, że nie ma w portfelu karty płatniczej i dowodu osobistego. Okazało się, że ktoś dokonał płatności metodą zbliżeniową, kradnąc z jego konta około tysiąca złotych - powiedziała nam Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin. - Zgłaszający zapamiętał imię i nazwisko kobiety, którą podejrzewał o ten czyn.Tożsamość kobiety została ustalona.- Funkcjonariusze ustalili, że 40 - latka, będąc wraz z mężem w pobliżu jednego z lokali na terenie Lubina poznała pokrzywdzonego. We trójkę weszli do pubu i spożywali alkohol. Podejrzana wykorzystując chwilową nieobecność pokrzywdzonego mężczyzny przy stoliku, wyciągnęła z kieszeni jego kurtki, dowód osobisty i kartę płatniczą. W ciągu kilku dni, w krótkim odstępie czasu dokonała 41 transakcji skradzioną kartą, płacąc zbliżeniowo za zakupy w różnych sklepach - dodaje policjantka.Kobieta była kompletnie zaskoczona wizytą policji. Ustalono też, że podejrzana była już wcześniej karana za podobne przestępstwo.