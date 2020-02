Urodziny Beethovena w Muzie. Nie może Was zabraknąć!

Na fortepianie zagra Jerzy Owczarz – związany z Dolnym Śląskiem pianista koncertujący w Polsce, Niemczech, Włoszech, Anglii, Czechach i Chinach. Wystąpi również Polsko-Niemiecki Kwartet Smyczkowy im. Scharwenki oraz chór Cantilena z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lubinie. Koncerty Dolnośląskich Salonów Muzycznych to powrót do czasów, w których muzyka, którą dziś znamy jako klasyczną była postrzegana jako popularna, codzienna. W XIX wieku to właśnie koncerty salonowe były najczęstszą formą obcowania z dziełami Chopina, Beethovena i Mozarta.

Zapraszamy do Centrum Kultury Muza już 28 lutego (piątek), godz. 18:00,sala widowiskowa, bilety: 25 zł, 15 zł (ulgowe).