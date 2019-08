Uprawiał konopie na działce. Został zatrzymany

Policjanci weszli na teren działki i szybko potwierdzili swoje przypuszczenia. - Funkcjonariusze będący na miejscu zabezpieczyli 10 krzewów konopi i zatrzymali 53- letniego mężczyznę, będącego właścicielem działki - powiedziała nam Anna Szajbler z lubinskiej komendy. - Funkcjonariusze pracujący nad tą sprawą ustalili, że uprawą marihuany zajmował się najprawdopodobniej syn 53- latka. Okazał się nim być 25-letni mieszkaniec Lubina.

Policjanci zatrzymali młodego mężczyznę. Przyznał się do winy i w chwili jego zatrzymania nie był zaskoczony wizytą funkcjonariuszy. - 25-latek usłyszał zarzuty uprawy 10 krzewów konopi, co mogło dostarczyć mu znacznej ilości gotowego produktu w postaci marihuany. Prokurator Rejonowy zastosował też wobec niego środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. Teraz może mu grozić kara do 8 lat pozbawienia wolności - dodaje policjantka.