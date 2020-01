Ukradli motocykl i wsadzili go do bagażnika samochodu

Do kradzieży doszło w środę po godzinie 4 rano. Do oficera dyżurnego lubińskiej komendy zadzwonił mieszkaniec miasta i poinformował, że widział jak obcy mu mężczyźni pakują do busa motocykl i odjeżdżają. Na miejsce niezwłocznie policjant wysłał patrol prewencji.

- Funkcjonariusze na jednej z ulic zauważyli pojazd marki Nissan. Mimo tego, że zgłaszający podał, że sprawcy odjechali busem, policjantom nie trudno było się zorientować, że mają do czynienia z osobami podejrzanymi o kradzież motocykla, gdyż z bagażnika samochodu osobowego, którym podróżowali mężczyźni, wystawało przednie koło jednośladu - powiedziała nam Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin.

Po zatrzymaniu, kierowca i jego pasażer, co chwilę zmieniali wersję wydarzeń, tłumacząc, że motocykl po prostu kupili, lecz nie potrafili odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie mają do niego kluczyków… Odzyskany jednoślad wrócił do właściciela.