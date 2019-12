Ukradł kabel i ładowarkę do telefonu. Odpowie za rozbój

Do zdarzenia doszło na ulicy Sikorskiego około godz. 17.30. O całej sytuacji powiadomiono policję.

- Na miejsce natychmiast pojechali policjanci z patrolu. Funkcjonariusze ustalili, że 17 – letni mieszkaniec Lubina, na ulicy Sikorskiego podszedł do swojej ofiary, również 17 – latka, popchnął pokrzywdzonego, przewrócił go na ziemię, pobił i zabrał mu kabel do telefonu, ładowarkę przenośną oraz dokumenty - mówi Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin. - Podejrzany kierował również groźby karalne pod adresem pokrzywdzonego.

Funkcjonariusze posiadając rysopis sprawcy, natychmiast rozpoczęli przeszukiwanie okolic i chwilę później zatrzymali podejrzanego o rozbój.

- Zatrzymany trafił do policyjnej celi. Prokurator przedstawił już młodemu mężczyźnie zarzut rozboju, kierowania gróźb karalnych oraz naruszenie nietykalności cielesnej pokrzywdzonego - dodaje policjantka.

Sąd Rejonowy w Lubinie wobec mężczyzny zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 1 miesiąca. Za przestępstwo rozboju przewidziana jest kara do 12 lat pozbawienia wolności.