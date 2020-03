Uczniowie III LO znów zostaną przeniesieni do innej szkoły

Decyzja o kolejnych przenosinach III Liceum Ogólnokształcącego zapadła na ostatniej sesji rady powiatu lubińskiego. Od września bieżącego roku uczniowie uczyć się będą w budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ulicy Szpakowej. Zmiana wielu się nie podoba, tym bardziej, że w trakcie wakacji pracownicy szkoły już się przeprowadzali - z budynku przy ulicy Konopnickiej do Zespołu Szkół nr 1 przy ulicy Kościuszki. By prowadzić lekcje w nowym miejscu wyremontowano część pomieszczeń, inne wymagały odświeżenia. Teraz szkoła ma zająć pomieszczenia między innymi po bibliotece pedagogicznej. Ta z kolei, prowadzona przez marszałka województwa musi znaleźć inne miejsce. Stosowne wnioski już zostały wysłane przez władze starostwa powiatowego.

- Wspólnie z dyrektorem Zespołu Szkół nr 2 przeprowadziliśmy analizę możliwości przyjęcia siedmiu oddziałów III Liceum Ogólnokształcącego. W sytuacji, kiedy odzyskamy pomieszczenia po bibliotece, a jest tam około 300 metrów kwadratowych powierzchni, będzie wystarczająco dużo miejsca by pomieścić wszystkich uczniów bez konieczności wprowadzania dwuzmianowości w szkole - zapewnia Aleksander Bobowski, dyrektor departamentu edukacji w starostwie powiatowym. - Przeanalizowaliśmy obowiązujący plan lekcji oraz ilość oddziałów, która będzie możliwa do utworzenia. Do tego należy zaznaczyć, że w nowym roku szkolnym będziemy mieć o 200 uczniów mniej. To absolwenci szkół podstawowych, którzy rozpoczną naukę w szkołach średnich. Takiego optymizmu nie ma jednak radny Nowoczesnej, Jacek Rutkowski, który ostro skrytykował pomysł zarządu powiatu.