Ubywa mieszkańców Ścinawy. O 121 osób mniej niż w 2018 roku

Wykaz mieszkańców zameldowanych na stałe w mieście Ścinawa oraz poszczególnych wsiach gminy (stan na 31 grudnia 2019 r.).

Ścinawa – 5186, mniej o 74 osoby w stosunku do roku 2018

Buszkowice – 141, mniej o 4 osoby w stosunku do roku 2018

Chełmek Wołowski – 96, mniej o 5 osób w stosunku do roku 2018

Dąbrowa Dolna – 47, mniej o 2 osoby w stosunku do roku 2018

Dąbrowa Środkowa – 70, mniej o 2 osoby w stosunku do roku 2018

Dębiec – 110, tyle samo osób co w roku 2018

Dłużyce – 142, mniej o 1 osobę w stosunku do roku 2018

Dziesław – 290, mniej 4 o osoby w stosunku do roku 2018

Dziewin – 135, więcej o 1 osobę w stosunku do roku 2018

Grzybów – 78, więcej o 1 osobę w stosunku do roku 2018

Jurcz – 148, mniej o 2 osoby w stosunku do roku 2018

Krzyżowa – 147, tyle samo osób co w roku 2018

Lasowice – 231, więcej o 10 osób w stosunku do roku 2018

Parszowice – 419, mniej o 1 osobę w stosunku do roku 2018

Przychowa – 167, więcej o 6 osób w stosunku do roku 2018

Redlice – 153, mniej o 2 osoby w stosunku do roku 2018

Ręszów – 243, mniej o 7 osób w stosunku do roku 2018

Sitno – 86, więcej o 4 osoby w stosunku do roku 2018

Turów – 208, mniej o 5 osób w stosunku do roku 2018

Tymowa – 776, mniej o 7 osób w stosunku do roku 2018

Wielowieś – 287, mniej o 8 osób w stosunku do roku 2018

Zaborów – 236, mniej o 19 osób w stosunku do roku 2018