Tylko tyle zostało z ewangelickiego cmentarza w Ręszowie pod Lubinem [ZDJĘCIA]

Ręszów to mała wieś położona niedaleko Lubina, w gminie Ścinawa. Ma niewielu mieszkańców, kilka zabytków, ciekawe widoki i jeden rozpadający się cmentarz, a właściwie to co po nim zostało – płyty nagrobne, popękane fragmenty murów, połamane krzyże. Zobaczcie pozostałości ewangelickiego cmentarza w Ręszowie!

