Tygodniowy przegląd prasy (Lubin, 5.09-11.09.2021), poznaj najważniejsze informacje z Lubina

Należący do KGHM zbiornik Żelazny Most, po rozbudowie o Kwaterę Południową będzie największym, a zarazem najlepiej monitorowanym obiektem w Europie oraz jednym z największych na świecie. Widać go nawet z kosmosu. O funkcjonowaniu Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych dyskutowano podczas XIX Międzynarodowej Konferencji Technicznej Kontroli Zapór.

6 i 8 września do Bożkowa w gminie Nowa Ruda przyjechał gwiazdor Hollywood David Hasselhoff. Aktor znany z takich seriali jak "Słoneczny patrol" i "Nieustraszony" jest w trakcie zdjęć do niemieckiego serialu „Ze Network”, gdzie zagra główną rolę. Zobaczcie zdjęcia z planu.

Na Dolnym Śląsku mamy wysyp grzybów. Zobaczcie, gdzie się wybrać na grzyby. Przygotowaliśmy dla Was listę miejscówek. Kliknij w pierwsze zdjęcie i kieruj się strzałkami, by przeglądać dalej.

Leśny bar samoobsługowy w Sudetach to miejsce absolutnie wyjątkowe. Jego działalność opiera się na wzajemnym zaufaniu, miłości do gór i serdeczności dla turystów. Ukryte na szlaku miejsce wita zmęczonych turystów zimnymi napojami chłodzącymi się w strumyku! Obok pachną wędzone żeberka, są drewniane ławy, musztarda, keczup. Nie ma tylko barmana...

Jaka pogoda we wrześniu 2021? Jeśli nurtuje Was, czy jeszcze wrócą ciepłe dni, zajrzyjcie do naszej galerii. Ostatnio jest chłodniej, niż w wakacje, choć weekend mieliśmy na Dolnym Śląsku całkiem ładny. Przez większość tygodnia pogoda będzie podobna: ciepłe dni i chłodne noce. Niestety, będą też deszcze, burze, a nawet przymrozki. Sprawdźcie, co mówi prognoza pogody IMGW na 6-12 września 2021.

Naukowcy pracują nad aparaturą, która pozwoli dokładnie przeanalizować i opisać skutki wstrząsów, a dzięki temu precyzyjnie oszacować ich wpływ na nieruchomości i infrastrukturę.Pomiary testowe prowadzone są w okolicach Polkowic, na obszarze kopalń Polkowice-Sieroszowice, Rudna i Lubin, gdzie dochodzi do wstrząsów sejsmiczne.